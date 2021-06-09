"Ждем пятницы", - Зеленский опубликовал фото в футболке сборной Украины

В России подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной. На ней изображен Крым, что, по мнению россиян, политизирует футбол.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию в футболке сборной Украины по футболу в Instagram.

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"Ждем пятницы. В этот раз не из-за СНБО #2020", — указано в подписи к фото.

Отметим, что в России подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболки украинской сборной по футболу. У них она вызывает негодование из-за того, что на ней указан Крым, который был аннексирован РФ. Также на футболках есть надпись "Слава Украине — Героям слава".

"На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", — заявили в РФС.

Следующий матч сборной Украины будет в воскресенье (13 июня) против сброной Нидерландов в рамках Евро-2020.

Напомним, вчера, 8 июня, Зеленский показал именную футболку сборной Украины под номером 95.

А ранее 6 июня президент УАФ Павелко презентовал новую форму национальной сборной для "Евро-2020