"Чекаємо п'ятницю", — Зеленський опублікував фото у футболці збірної України

У Росії подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної. На ній зображений Крим, що, на думку росіян, політизує футбол.

Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографію у футболці збірної України з футболу в Instagram.

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"Чекаємо пʼятницю. Цього разу не через РНБО #2020", — зазначено в підписі до фото.

Зазначимо, що в Росії подали скаргу в УЄФА через дизайн футболки української збірної з футболу. У них вона викликає обурення через те, що на ній зображено Крим, який був анексований РФ. Також на футболках є напис "Слава Україні — Героям слава".

"На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати свою екіпіровку для політичних висловлювань", — заявили в РФС.

Наступний матч збірної України буде в неділю (13 червня) проти збірної Нідерландів у рамках Євро-2020.

Нагадаємо, що вчора, 8 червня, Зеленський показав іменну футболку збірної України під номером 95.

А раніше 6 червня президент УАФ Павелко презентував нову форму національної збірної для "Євро-2020".