"Умеет шокировать", - Зеленский о новой форме сборной Украины (фото)

Дизайн футболок, по мнению президента, объединяет от Луганска до Ужгорода, а Крым — украинский.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Instagram новую форму сборной Украины по футболу.

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По словам президента, новая футболка национальной сборной точно особенная и умет шокировать.

"Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинский от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единственная и неделимая. Крым — это Украина", — подчеркивает Зеленский.

Отметим, что Российский футбольный союз официально обратился в УЕФА из-за формы украинской сборной.

"Мы направили письмо в УЕФА, в котором обращаем внимание на использование политических мотивов в форме сборной Украины, что нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания. … На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создаёт прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний", — заявили в РФС.

Напомним, 6 июня президент УАФ Павелко презентовал новую форму национальной сборной для "Евро-2020". В России считают, что ситуацию должны "регулировать" в УЕФА из-за изображения оккупированного Россией Крыма на карте Украины.

На следующий день, 7 июня в УЕФА заявили, что они утвердили новую форму сборной Украины.