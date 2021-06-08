"Вміє шокувати", — Зеленський про нову форму збірної України (фото)

Дизайн футболок, на думку президента, об'єднує від Луганська до Ужгорода, а Крим — український.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував в Instagram нову форму збірної України з футболу.

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За словами президента, нова футболка національної збірної точно особлива та вміє шокувати.

"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній — кілька важливих символів, які обʼєднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна — єдина й неподільна. Крим — це Україна", — підкреслює Зеленський.

Зазначимо, що Російський футбольний союз офіційно звернувся в УЄФА через форму української збірної.

"Ми надіслали лист в УЄФА, в якому звертаємо увагу на використання політичних мотивів у формі збірної України, що порушує керівні принципи регламенту УЄФА щодо спорядження, який забороняє політичні висловлювання. …На наш погляд, погоджуючи таку форму, УЄФА створює прецедент, адже вже на наступному великому турнірі ми можемо побачити спроби інших країн використовувати своє спорядження для політичних висловлювань", — заявили в РФС.

Нагадаємо, 6 червня президент УАФ Павелко презентував нову форму національної збірної для "Євро-2020". У Росії вважають, що ситуацію повинні "регулювати" в УЄФА через зображення окупованого Росією Криму на карті України.

На наступний день, 7 червня, в УЄФА заявили, що вони затвердили нову форму збірної України.