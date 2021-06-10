"Героям слава" на футболках сборной: Павелко вылетел в Рим на переговоры с УЕФА

Президент УАФ утверждает, что дизайн формы был заранее согласован с УЕФА "до каждой буквы".

Украинская ассоциация футбола ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи "Героям слава!" на форме национальной сборной Украины.

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Об этом в четверг, 10 июня в соцсети Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По словам функционера, письмо от УЕФА касаемо якобы несоответствия формы сборной Украины Ассоциация получила вечером, 9 июня.

В связи с этим Павелко сообщил, что вылетел в Рим для переговоров с представителями Союза европейских футбольных ассоциаций.

"УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы с лозунгом "Героям слава!", который давно является традиционным приветствием для наших болельщиков. Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА. Это подтвердил и официальный комментарий Европейского футбольного союза по новому дизайну формы нашей сборной", – утверждает отметил Павелко.

Также он заявил, что УАФ всегда уважала международные спортивные принципы.

"Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!" – подытожил Андрей Павелко.

Ранее сообщалось, что УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота слоган "Героям слава".

Позже европейские функционеры объяснили, почему Украина должна изменить форму сборной, убрав с нее этот слоган.

Перед этим в России подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной. На ней изображен Крым, что, по мнению россиян, политизирует футбол.