В УЕФА объяснили, почему Украина должна изменить форму сборной и убрать слоган "Героям слава"

Как утверждают футбольные функционеры, сочетание слоганов "Слава Україні — Героям Слава" имеет политический, исторический и милитаристский подтекст.

УЕФА назвал причины, по которым УАФ должна изменить новую футбольную форму сборной Украины на Евро-2020.

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Об этом пишет издание Трибуна.

Отвечая на журналистский запрос, функционеры УЕФА объяснили, что проанализировали новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 после жалоб со стороны Российской Федерации.

Что касается контуров карты Украины с Крымом и Донбассом, то эти элементы полностью соответствуют правилам изложенным в статье 12 правил УЕФА об экипировке.

Слоган "Слава Україні", как напоминают в УЕФА, был утвержден в 2018 году, и он, по словам европейских функционеров, соответствует статьям 13 и 19 регламента УЕФА об экипировке.

"Сам по себе этот слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины", — говорится в сообщении.

Другой слоган "Героям слава" был представлен на ознакомление Украиной, и утвержден в декабре 2020 года. Но функционеры УЕФА еще не рассматривали взаимосвязь между ними.

"После дальнейшего анализа было принято решение, что конкретное сочетание двух фраз считается исключительно политическим по природе, имеет исторический и милитаристский подтекст. Поэтому слоган должен быть удален, чтобы экипировка могла использоваться на матчах под эгидой УЕФА в соответствии со статьей 5 регламента УЕФА об экипировке", — подытожили в организации.

По данным журналистов, Украинская ассоциация футбола после требований УЕФА продолжает консультации, чтобы получить от европейских функционеров разрешение на использование слогана "Героям слава" на новой футбольной форме сборной Украины на Евро-2020.

Ранее Фокус рассказывал, что 6 июня УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020, на которую нанесли карту страны с Крымом и Донбассом. В РФ возмутились новой экипировкой и потребовали от УЕФА разобраться в этой ситуации.

Также Фокус сообщал, что 7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом.

Помимо этого Фокус информировал, что 10 июня росСМИ распространили информацию, что УЕФА потребовал от Украины изменить форму национальной сборной на Евро-2020 и убрать слоган "Героям слава".