В УЄФА пояснили, чому Україна повинна змінити форму збірної та прибрати слоган "Героям слава"

Як стверджують футбольні функціонери, поєднання гасел "Слава Україні — Героям Слава" має політичний, історичний та мілітаристський підтекст.

УЄФА назвала причини, через які УАФ повинна змінити нову футбольну форму збірної України на Євро-2020.

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Про це пише видання Трибуна.

Відповідаючи на журналістський запит, функціонери УЄФА пояснили, що проаналізували нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 після скарг з боку Російської Федерації.

Що стосується контурів карти України з Кримом і Донбасом, то ці елементи повністю відповідають правилам викладеним у статті 12 правил УЄФА про спорядження.

Слоган "Слава Україні", як нагадують в УЄФА, був затверджений в 2018 році, і він, за словами європейських функціонерів, відповідає статтям 13 і 19 регламенту УЄФА про спорядження.

"Сам собою цей слоган може розглядатися як загальна і неполітична фраза загальнонаціонального значення й, отже, може бути присутньою на футболці збірної України", — йдеться в повідомленні.

Інший слоган "Героям слава" був представлений на ознайомлення Україною, і затверджений в грудні 2020 року. Але функціонери УЄФА ще не розглядали взаємозв'язок між ними.

"Після подальшого аналізу було ухвалене рішення, що конкретне поєднання двох фраз вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст. Тому слоган повинен бути вилучений, щоб спорядження могло використовуватися на матчах під егідою УЄФА відповідно до статті 5 регламенту УЄФА про спорядження", — підсумували в організації.

За даними журналістів, Українська асоціація футболу після вимог УЄФА продовжує консультації, щоб отримати від європейських функціонерів дозвіл на використання слогана "Героям слава" на новій футбольній формі збірної України на Євро-2020.

Раніше Фокус розповідав, що 6 червня УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020, на яку нанесли карту країни з Кримом і Донбасом. В РФ обурилися новим спорядженням і вимагають від УЄФА розібратися в цій ситуації.

Також Фокус повідомляв, що 7 червня УЄФА затвердив нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта України з окупованими Росією Кримом і Донбасом.

Крім цього Фокус інформував, що 10 червня Россмо поширили інформацію, що УЄФА вимагає від України змінити форму національної збірної на Євро-2020 і прибрати слоган "Героям слава".