УЕФА обязал Украину изменить новую форму на Евро-2020 и убрать слоган "Героям слава", - СМИ

По данным российских журналистов, европейские функционеры проанализировали новую экипировку украинских футболистов после запроса России.

УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота слоган "Героям слава".

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Об этом пишет российское издание Чемпионат.

Как рассказали в УЕФА журналисту Андрею Панкову, слоган "Героям слава" несет явный политический характер и УАФ должна исправить новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020.

Что касается контуров карты Украины вместе с Крымом и Донбассом, то этот элемент не нарушает правила организации УЕФА. Это связано с тем, что Организация Объединенных Наций признаёт соответствующие границы государства.

Европейские функционеры не увидели нарушения правил в слогане "Слава Україні". Он останется на новой форме сборной Украины по футболу на Евро-2020, поскольку рассматривается как неполитичный. Но от второго слогана "Героям слава", по информации российских журналистов, сборной Украине по футболу на новой форме придется отказаться.

Ранее Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020. На экипировку нанесли слоганы "Слава Україні" и "Героям слава", а также контуры карты Украины с Крымом и Донецком.

Россия отреагировала на новую экипировку и заявила, что УЕФА должен регулировать ситуацию с формой сборной Украины по футболу, на которой изображен оккупированный Крым.

Также Фокус сообщал, что 7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображена карта Украины с оккупированным Россией Крымом и Донбассом и надписи "Слава Україні — Героям слава"..