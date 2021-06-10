УЄФА зобов'язала Україну змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати слоган "Героям слава", — ЗМІ

За даними російських журналістів, європейські функціонери проаналізували нове спорядження українських футболістів після запиту Росії.

УЄФА зобов'язала збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з коміру слоган "Героям слава".

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Про це пише російське видання Чемпіонат.

Як розповіли в УЄФА журналісту Андрію Панкову, слоган "Героям слава" несе очевидний політичний характер й УАФ повинна виправити нову форму збірної України з футболу на Євро-2020.

Що стосується контурів карти України разом із Кримом і Донбасом, то цей елемент не порушує правила організації УЄФА. Це пов'язано з тим, що Організація Об'єднаних Націй визнає відповідні кордони держави.

Європейські функціонери не побачили порушення правил у слогані "Слава Україні". Він залишиться на новій формі збірної України з футболу на Євро-2020, оскільки розглядається як неполітичний. Але від другого слогана "Героям слава", за інформацією російських журналістів, збірній України з футболу на новій формі доведеться відмовитися.

Раніше Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020. На спорядження нанесли слогани "Слава Україні" та "Героям слава", а також контури карти України з Кримом і Донецьком.

Росія відреагувала на нове спорядження та заявила, що УЄФА має регулювати ситуацію з формою збірної України з футболу, на якій зображений окупований Крим.

Також Фокус повідомляв, що 7 червня УЄФА затвердила нову форму збірної України з футболу, на якій зображена карта України з окупованим Росією Кримом і Донбасом і написи "Слава Україні — Героям слава".