"Героям слава" на футболках збірної: Павелко вилетів у Рим на переговори з УЄФА

Президент УАФ стверджує, що дизайн форми був заздалегідь узгоджений з УЄФА "до кожної букви".

Українська асоціація футболу веде переговори з УЄФА з приводу напису "Героям слава!" на формі національної збірної України.

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Про це в четвер, 10 червня, в соцмережі Facebook повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За словами функціонера, лист від УЄФА стосовно нібито невідповідності форми збірної України Асоціація отримала ввечері, 9 червня.

У зв'язку з цим Павелко повідомив, що вилетів у Рим для переговорів із представниками Спілки європейських футбольних асоціацій.

"УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо узгоджений до кожної букви з гаслом "Героям слава!", який давно є традиційним привітанням для наших уболівальників. Він футбольний і саме тому був затверджений УЄФА. Це підтвердив й офіційний коментар Європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної", — стверджує зазначив Павелко.

Також він заявив, що УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи.

"Так було і цього разу, і буде в подальшому. Триматиму вас у курсі ходу переговорів. Слава Україні! Героям слава!" — підсумував Андрій Павелко.

Раніше повідомлялося, що УЄФА зобов'язала збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з коміру слоган "Героям слава".

Пізніше європейські функціонери пояснили, чому Україна повинна змінити форму збірної, прибравши з неї цей слоган.

Перед цим у Росії подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної. На ній зображений Крим, що, на думку росіян, політизує футбол.