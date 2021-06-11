Ницой назвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами"

Писательницу возмутил тот факт, что в плейлисте спортсменов нет ни одной украинской песни.

Украинская писательница, педагог, общественный деятель, член Национального союза писателей Украины Лариса Ницой на своей странице в Facebook нелицеприятно отозвалась о спортсменах из сборной Украины по футболу.

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Поводом послужило то, что футболисты не включили в свой плейлист ни одной украинской песни.

"На фоне всего мира, который еще недавно пел "Плакала", а теперь поет "Шум", который положил на лопатки все мировые рейтинги, вы не включаете в свой плейлист ни одной украинской песни. Вы действуете как конченые московиты. Поэтому не удивляйтесь, что Московия запрещает вам форму. Вы их подданные", – заявила она.

[ + – ] Фрагмент сообщения Ницой

Напомним, известный украинский теннисист Сергей Стаховский резко высказался о запрете УЕФА в нанесении слогана "Героям слава!" на футболке сборной Украины во время чемпионата Европы.

10 июня президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава".

Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".