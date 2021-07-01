Украинка Костюк завершила выступления на "Уимблдон-2021", проиграв в трех сетах

19-летняя украинка не смогла пробиться в третий круг турнира "Большого Шлема".

В Лондоне продолжается третий турнир серии "Большого Шлема" в 2021-м году — "Уимблдон".

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Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение в матче против латвийской соперницы Анастасии Севастовой.

Матч продолжался в течение трех сетов. В первой партии Костюк практически не оставила шансов на спасение сопернице, проиграв ей лишь один гейм — 6:1.

Второй игровой отрезок матча проходил под контролем Севастовой. Марта Костюк смогла отыграться, проигрывая по ходу сета 1:4, но этих усилий оказалось недостаточно — представительница Латвии выиграла партию со счетом 6:4.

В решающем сете Севастова поймала свою игру и спокойно довела дело до победы, несмотря на проигранные три гейма — 6:3.

Матч продлился 1 час и 36 минут. Это была третья встреча Костюк и Севастовой в истории. Впервые они встретились во втором раунде US Open в сентябре 2020 года: тогда украинка справилась с соперницей в двух сетах: 6:3; 7:5. Второй матч состоялся в апреле 2021-го: на турнире в Мадриде победу праздновала Анастасия Севастова — 6:1; 7:5

Марта Костюк продолжит выступления на "Уимблдоне" в миксте — смешанных парных матчах между мужчинами и женщинами.

Отметим, что в первом круге Марта Костюк в двух сетах обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс — 6:3; 6:4.

В параллельном матче второго круга еще одна представительница Украины на турнире Элина Свитолина проиграла польке Магде Линетт.

Ранее "Уимблдон" покинула легендарная американская теннисистка Серена Уильямс, которая в первом матче противостояла представительнице Беларуси Александре Саснович. Матч продлился всего 34 минуты, однако 39-летняя теннисистка в первом же сете неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу, из-за чего не смогла продолжить игру.

Уимблдон-2021

Призовой фонд – 35 016 000 фунтов стерлингов

Одиночный разряд

Второй круг

Марта Костюк — Анастасия Севастова 6:1; 4:6; 3:6