Українка Костюк програла в другому колі "Вімблдону"

19-річна українка не змогла пробитися до третього кола турніру "Великого Шолома".

У Лондоні триває третій турнір серії "Великого Шолома" в 2021-му році — "Вімблдон".

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Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки в матчі проти латвійської суперниці Анастасії Севастової.

Матч тривав протягом трьох сетів. У першій партії Костюк практично не залишила шансів на порятунок суперниці, програвши їй лише один гейм — 6:1.

Другий ігровий відрізок матчу проходив під контролем Севастової. Марта Костюк змогла відігратися, програючи по ходу сету 1:4, але цих зусиль виявилося недостатньо — представниця Латвії виграла партію з рахунком 6:4.

У вирішальному сеті Севастова зловила свою гру і спокійно довела справу до перемоги, незважаючи на програні три гейми — 6:3.

Матч тривав 1 годину і 36 хвилин. Це була третя зустріч Костюк і Севастової в історії. Вперше вони зустрілися в другому раунді US Open у вересні 2020 року: тоді українка впоралася із суперницею в двох сетах: 6:3; 7:5. Другий матч відбувся в квітні 2021-го: на турнірі в Мадриді перемогу святкувала Анастасія Севастова — 6:1; 7:5

Марта Костюк продовжить виступи на "Вімблдоні" в міксті — змішаних парних матчах між чоловіками та жінками.

Зазначимо, що в першому колі Марта Костюк у двох сетах обіграла представницю Нідерландів Кікі Бертенс — 6:3; 6:4.

У паралельному матчі другого кола ще одна представниця України на турнірі Еліна Світоліна програла польці Магді Лінетт.

Раніше "Вімблдон" покинула легендарна американська тенісистка Серена Вільямс, яка в першому матчі протистояла представниці Білорусі Олександрі Саснович. Матч тривав лише 34 хвилини, однак 39-річна тенісистка в першому ж сеті невдало посковзнулася на траві та підвернула ногу, через що не змогла продовжити гру.

Вімблдон-2021

Призовий фонд — 35 016 000 фунтів стерлінгів

Одиночний розряд

Друге коло

Марта Костюк — Анастасія Севастова 6:1; 4:6; 3:6