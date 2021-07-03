Андрей Шевченко: "Саутгейт собрал хороший коллектив, но мы покажем Англии характер"

Главный тренер сборной Украины перед матчем Украина — Англия рассказал о принципах игры и кадровой ситуации своей команды

3 июля в Риме состоится матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции дал оценку шансам своей команды на успех в ближайшем матче.

"Мы прекрасно понимаем, с кем завтра будем играть, Англия — одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол", — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.

В качестве ключевого фактора, который позволит достичь положительного результата в матче с Англией, Андрей Шевченко называет характер команды.

"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать", — заявил Андрей Шевченко.

Что касается кадровой ситуации, то по словам главного тренера, Андрей Ярмоленко, получивший повреждение в матче против Швеции, сможет сыграть в сегодняшней встрече.

"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", — отметил главный тренер сборной Украины.

Напомним, накануне матча сборная Украина провела прогулку по Риму и посетила легендарный Колизей. Итальянские болельщики тепло встретили украинскую делегацию и охотно фотографировались с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и украинскими футболистами.

29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.