Андрей Шевченко: "Саутгейт собрал хороший коллектив, но мы покажем Англии характер"
Главный тренер сборной Украины перед матчем Украина — Англия рассказал о принципах игры и кадровой ситуации своей команды
3 июля в Риме состоится матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Украины и Англии.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на предматчевой пресс-конференции дал оценку шансам своей команды на успех в ближайшем матче.
"Мы прекрасно понимаем, с кем завтра будем играть, Англия — одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол", — приводит слова Шевченко пресс-служба УАФ.
В качестве ключевого фактора, который позволит достичь положительного результата в матче с Англией, Андрей Шевченко называет характер команды.
"Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать", — заявил Андрей Шевченко.
Что касается кадровой ситуации, то по словам главного тренера, Андрей Ярмоленко, получивший повреждение в матче против Швеции, сможет сыграть в сегодняшней встрече.
"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", — отметил главный тренер сборной Украины.
Напомним, накануне матча сборная Украина провела прогулку по Риму и посетила легендарный Колизей. Итальянские болельщики тепло встретили украинскую делегацию и охотно фотографировались с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и украинскими футболистами.
29 июня сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик. Эта победа стала исторической, поскольку никогда ранее сборная Украины не играла в 1/4 финала на чемпионатах Европы.