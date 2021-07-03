Андрій Шевченко: "Саутгейт зібрав хороший колектив, але ми покажемо Англії характер"

Головний тренер збірної України перед матчем Україна — Англія розповів про принципи гри і кадрової ситуації своєї команди

3 липня в Римі відбудеться матч 1/4 фіналу Євро-2020 між збірними України та Англії.

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Головний тренер збірної України Андрій Шевченко на передматчевій прес-конференції дав оцінку шансам своєї команди на успіх в найближчому матчі.

"Ми прекрасно розуміємо, з ким завтра гратимемо, Англія — одна з найкращих збірних на чемпіонаті Європи, одна з найбільш збалансованих, має чудових виконавців. Хочу відзначити мого колегу Саутгейта, який зібрав чудовий колектив, і команду, яка грає в сучасний футбол", — наводить слова Шевченка прес-служба УАФ.

В якості ключового фактора, який дозволить досягти позитивного результату в матчі з Англією, Андрій Шевченко називає характер команди.

"Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Це такий фундамент нашої команди. Я знаю, що нас чекає важкий матч, але у моїх гравців є характер. Постараємося його завтра показати ", — заявив Андрій Шевченко.

Що стосується кадрової ситуації, то за словами головного тренера, Андрій Ярмоленко, який отримав пошкодження в матчі проти Швеції, зможе зіграти в сьогоднішній зустрічі.

"З Ярмоленком все в порядку, він буде готуватися до гри. Зубков тренується індивідуально, ми будемо стежити за його прогресом. Але до поєдинку з Англією він готуватися не буде", — зазначив головний тренер збірної України.

Нагадаємо, напередодні матчу збірна Україна провела прогулянку по Риму і відвідала легендарний Колізей. Італійські вболівальники тепло зустріли українську делегацію і охоче фотографувалися з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і українськими футболістами.

29 червня збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний м'яч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбік. Ця перемога стала історичною, оскільки ніколи раніше збірна України не грала в 1/4 фіналу на чемпіонатах Європи.