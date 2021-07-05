Лучший прыжок: украинка Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом в сезоне (видео)

Украинка превзошла достижение американки Вашти Каннингем на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинка Ярослава Магучих одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиге" по легкой атлетике в Стокгольме в прыжках в высоту.

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Украинка показала результат 203 см – что стало лучшим результатом в сезоне в мире, до этого американка Вашти Каннингем прыгнула на 202 см.

Также Магучих предприняла три попытки взять высоту в 207 см, но это не увенчалось успехом. Другая украинка Ирина Геращенко стала 4-й с результатом 196 см.

Кроме того, украинка Анна Рыжикова выиграла бронзу в беге с барьерами на 400 метров с рекордом Украины – 52,96. До этого рекорд (53,37) принадлежал Татьяне Терещук-Антиповой, установленный еще на Олимпиаде-2004.

Для Анны это третья награда "Бриллиантовой лиги" в этом сезоне.

"Бриллиантовая лига", Стокгольм, Женщины, Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,03

2. Никола Макдермотт (Австралия) – 2,01

3. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,96

4. Ирина Геращенко (Украина) – 1,96

400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,37

2. Шамир Литтл (США) – 52,39

3. Анна Рыжикова (Украина) – 52,96

4. Жанив Рассел (Ямайка) – 54,08

5. Виктория Ткачук (Украина) – 54,39

Напомним, украинская прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе.

На турнире "Рождественские старты" в Киеве Ярослава повторила рекорд Украины в помещении, прыгнув на высоту 2,02 метра. Затем Магучих победила на соревнованиях в Италии с результатом 2 метра.

Уже в феврале, на турнире в Банска-Быстрице в Словакии Магучих взяла высоту 2,06 м, установив новый рекорд Украины. Кроме того, это третий результат в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), который она установила в 2006 году.