Кращий стрибок: українка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" з найкращим результатом в сезоні (відео)

Українка перевершила досягнення американки Вашті Каннінгем на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Українка Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі "Діамантової ліги" з легкої атлетики у Стокгольмі в стрибках у висоту.

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Українка показала результат 203 см — що стало кращим результатом у сезоні у світі, до цього американка Вашті Каннінгем стрибнула на 202 см.

Також Магучіх зробила три спроби взяти висоту 207 см, але це не увінчалося успіхом. Інша українка Ірина Геращенко стала 4-ю з результатом 196 см.

Крім того, українка Анна Рижикова виграла бронзу в бігу з барʼєрами на 400 метрів з рекордом України — 52,96. До цього рекорд (53,37) належав Тетяні Терещук-Антиповій, встановлений ще на Олімпіаді-2004.

Для Анни це третя нагорода "Діамантової ліги" у цьому сезоні.

"Діамантова ліга", Стокгольм, Жінки, стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх (Україна) — 2,03

2. Нікола Макдермотт (Австралія) — 2,01

3. Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1,96

4. Ірина Геращенко (Україна) — 1,96

400 м з/б

1. Фемке Боль (Нідерланди) — 52,37

2. Шамір Літтл (США) — 52,39

3. Анна Рижикова (Україна) — 52,96

4. Жанів Рассел (Ямайка) — 54,08

5. Вікторія Ткачук (Україна) — 54,39

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту 19-річна Ярослава Магучіх визнана кращою легкоатлеткою Європи у січні.

На турнірі "Різдвяні старти" у Києві Ярослава повторила рекорд України в приміщенні, стрибнувши на висоту 2,02 метра. Потім Магучіх перемогла на змаганнях в Італії з результатом 2 метри.

Уже в лютому, на турнірі в Банська-Бистриці у Словаччині Магучіх взяла висоту 2,06 м, встановивши новий рекорд України. Крім того, це третій результат в світі. Світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщеннях належить шведці Кайсе Бергквіст (2,08 м), який вона встановила в 2006 році.