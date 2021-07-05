"До сих пор не верится": украинка Рыжикова установила рекорд Украины в беге, побив достижение Олимпиады-2004 (видео)

Украинка Анна Рыжикова выиграла бронзовую медаль в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги.

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, выиграв бронзу в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, побила рекорд Украины, который был установлен еще на Олимпиаде-2004.

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Рыжикова преодолела дистанцию ​​за 52,96 секунды, показав лучшее время в своей карьере и установив национальный рекорд Украины. Предыдущее достижение принадлежало Татьяне Терещук-Антиповой – 53,37 на Олимпийских играх в Афинах.

"До сих пор не верю, что мне удалось установить национальный рекорд, это было очень неожиданно для меня. Был очень крутой забег, сильная конкуренция. Это способствовало такому высокому результату.

Да, я знала, что готова бежать по личному рекорду, но чтобы настолько… Спасибо всем, кто за меня болел, кто поддерживал. Это очень круто.

Сейчас я еду домой, буду тренироваться и готовиться к Олимпийским играм. Хочется покоя после этих стартов.

Будем анализировать с тренером бег, смотреть, где еще можно что-то исправить. Ошибки есть, но я надеюсь, что смогу показать результат сильнее", – написала Рыжикова в Instagram.

Однако этого результата не хватило, чтобы выиграть золото или серебро – победительницу забега пришлось определять с помощью фотофиниша. Фемке Бол из Нидерландов на 0,02 секунды опередила американку Шамьер Литтл (ее время 52,37 секунды).

Украинка Виктория Ткачук финишировала пятой – 54,39 секунды.

"Бриллиантовая лига", Стокгольм, Женщины, 400 м с/б

1. Фемке Бол (Нидерланды) – 52,37

2. Шамир Литтл (США) – 52,39

3. Анна Рыжикова (Украина) – 52,96

4. Жанив Рассел (Ямайка) – 54,08

5. Виктория Ткачук (Украина) – 54,39

Напомним, ранее Фокус сообщал, что украинка Ярослава Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" с лучшим результатом в сезоне.