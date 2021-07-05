"Досі не віриться": українка Рижикова встановила рекорд України з бігу, побивши досягнення Олімпіади-2004 (відео)

Українка Анна Рижикова виграла бронзову медаль у бігу на 400 метрів із бар'єрами на етапі Діамантової ліги.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова, вигравши бронзу в бігу на 400 метрів із барʼєрами на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі, побила рекорд України, який був встановлений ще на Олімпіаді-2004.

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Рижикова подолала дистанцію за 52,96 секунд, показавши найкращий час у своїй карʼєрі та встановивши національний рекорд України. Попереднє досягнення належало Тетяні Терещук-Антиповій — 53,37 на Олімпійських іграх в Афінах.

"Досі не вірю, що мені вдалося встановити національний рекорд, це було дуже несподівано для мене. Був дуже крутий забіг, сильна конкуренція. Це сприяло такому високому результату.

Так, я знала, що готова бігти за особистим рекордом, але щоб настільки… Спасибі всім, хто за мене вболівав, хто підтримував. Це дуже круто.

Зараз я їду додому, буду тренуватися і готуватися до Олімпійських ігор. Хочеться спокою після цих стартів.

Будемо аналізувати з тренером біг, дивитися, де ще можна щось виправити. Помилки є, але я сподіваюся, що зможу показати результат сильніший", — написала Рижикова в Instagram.

Однак цього результату не вистачило, щоб виграти золото або срібло — переможницю забігу довелося визначати за допомогою фотофінішу. Фемке Бол із Нідерландів на 0,02 секунди випередила американку Шамір Літтл (її час 52,37 секунди).

Українка Вікторія Ткачук фінішувала пʼятою — 54,39 секунд.

"Діамантова ліга", Стокгольм, Жінки, 400 м з/б

1. Фемке Бол (Нідерланди) — 52,37

2. Шамір Літтл (США) — 52,39

3. Анна Рижикова (Україна) — 52,96

4. Жанів Рассел (Ямайка) — 54,08

5. Вікторія Ткачук (Україна) — 54,39

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що українка Ярослава Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" з найкращим результатом у сезоні.