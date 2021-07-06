Лидер сборной Украины пропустит подготовку к новому сезону из-за операции

О ближайшем хирургическом вмешательстве и сроках восстановления рассказала супруга футболиста

Полузащитник сборной Украины и итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский в скором времени будет прооперирован.

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По данным La Gazzetta dello Sport, Руслан Малиновский пропустит 40-45 дней подготовки к новому сезону из-за операции на спине.

Жена Малиновского Роксана подтвердила информацию об операции, но назвала другие сроки восстановления.

"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда. У Руслана операция, поэтому две недели ему две недели нельзя делать никаких нагрузок. В море ему тоже нельзя плавать. На что пойдешь еще ради здоровья любимого мужа?", – написала Роксана Малиновская в сторис Instagram.

[ + – ] Малиновский пропустит подготовку к сезону из-за операции Фото: Instagram / Роксана Малиновская

Напомним, что Малиновский пропустил четвертьфинал чемпионата Европы – 2020 со сборной Англии, в которой Украина была разгромлена 4:0. После встречи главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что Малиновский пропускал игру из-за мышечного переняпряжения, которое могло стать следствием грыжи у футболиста.

Ранее Фокус сообщал, что Малиновский стал лицом футбольного симулятора PES.

Ранее президент "Аталанты" заявил, что Малиновский не продается. Контракт Малиновского с "Аталантой" заключен до лета 2023-го года.

Напомним, что Малиновский – самый дорогой игрок сборной Украины на Евро, Цыганков и Зинченко – в Топ-3.

Стоимость Малиновского оценивается в 30 миллионов евро. Украинец занимает 9-е место по стоимости среди футболистов, выступающих в группе Украины на Евро-2020.

В мае 28-летний футболист был признан лучшим игроком Серии А. Он провел четыре матча в Серии А, в которых забил два гола и отдал три результативных передачи. От точных ударов Руслана пострадали "Парма" и "Дженоа". Отметим, что украинский полузащитник также забил и в финале Кубка Италии, однако "Аталанта" уступила "Ювентусу" со счетом 1:2.