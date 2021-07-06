Украина отказалась от участия в чемпионате по пляжному футболу, поскольку он пройдет в Москве

В Украинской ассоциации футбола решили, что поездка в столицу РФ является рискованной. За выход из отбора отечественным футболистам пообещали призовые.

В Украинской ассоциации пляжного футбола приняли решение не отправлять национальную сборную на чемпионат мира 2021 года, поскольку он состоится в Москве. Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

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"Просчитали все риски, связанные с такой поездкой, и решили не ехать", — цитирует издание пресс-службу УАФ.

В материале говорится, что перед принятием этого решения федерация проконсультировалась с Министерством иностранных дел и Министерством молодежи и спорта.

Примечательно, что в конце июня стало известно, что украинцы заняли второе место на европейском отборе к мировому чемпионату., одержав победу над сборной Португалии — действующим чемпионом мира. Таким образом, наша страна стала одной из четырех команд Европы, которые получили возможность сыграть в Москве. В этом списке оказались также Испания, Португалия и Беларусь.

Всего в Москве должны были сыграть 16 команд со всего мира.

При этом, как пишет "Футбол 24", ранее вице-президент Ассоциации пляжного футбола Украины встречался со спортсменами из сборной и озвучил им цель для команды от руководства ассоциации — получить право поехать на чемпионат мира в Россию. За это команде обещали призовые.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире.