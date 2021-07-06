Україна відмовилася від участі в чемпіонаті з пляжного футболу, оскільки він пройде у Москві

В Українській асоціації футболу вирішили, що поїздка в столицю РФ є ризикованою. За вихід з відбору вітчизняним футболістам пообіцяли призові.

В Українській асоціації пляжного футболу вирішили не відправляти національну збірну на чемпіонат світу 2021 року, оскільки він відбудеться в Москві. Про це повідомляє "Ліга" з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.

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"Прорахували всі ризики, повʼязані з такою поїздкою, і вирішили не їхати", — цитує видання пресслужбу УАФ.

У матеріалі йдеться, що перед прийняттям цього рішення федерація проконсультувалася з Міністерством закордонних справ і Міністерством молоді та спорту.

Примітно, що в кінці червня стало відомо, що українці посіли друге місце на європейському відборі до світового чемпіонату., Здобувши перемогу над збірною Португалії — чинним чемпіоном світу. Таким чином, наша країна стала однією з чотирьох команд Європи, які отримали можливість зіграти в Москві. У цьому списку опинилися також Іспанія, Португалія і Білорусь.

Всього в Москві повинні були зіграти 16 команд з усього світу.

При цьому, як пише "Футбол 24", раніше віцепрезидент Асоціації пляжного футболу України зустрічався зі спортсменами зі збірної і озвучив їм мету для команди від керівництва асоціації — отримати право поїхати на чемпіонат світу до Росії. За це команді обіцяли призові.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Хендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі.