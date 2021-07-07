Вслед за Бразилией: Аргентина с Месси вышла в финал Копа Америка (видео)

Героем матча стал голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, совершивший настоящий подвиг

В Бразилии сыгран последний полуфинал Кубка Америки.

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Сборная Аргентины обыграла Колумбию в полуфинале (1:1, 3:2 по пен).

Что касается легендарного Лионеля Месси, то он играет на Копа Америка, так как от него ожидают — много ассистирует, забивает и выглядит настоящим лидером. Так случилось и сегодня – уже в дебюте встречи Лионель Месси после своего прохода ассистировал нападающему Лаутаро Мартинесу.

Ожидалось, что сборная Аргентины продолжит нажимать и доведет матч до уверенной победы, но ничего подобного не случилось. Сборная Колумбии пришла в себя и имела свои моменты. Например, Хуан Куадрадо мог огорчить аргентинцев, но ударил во вратаря, а на 61-й минуте колумбийцы сравняли счет.

Основное время закончилось ничьей 1:1. Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес отразил три 11-метровых в послематчевой серии.

Теперь в финале Аргентина сыграет с Бразилией. Финал Копа Америка состоится в ночь на 11 июля. В этот же день пройдет финал чемпионата Европы.

Кубок Америки

1/2 финала

Аргентина – Колумбия 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальти — 3:2

Голы: 1:0, Мартинес, 7, 1:1, Диас, 61.

Аргентина – Мартинес, Молина (Монтиель, 46), Пеццелья, Отаменди, Тальяфико, де Пауль, Родригес, Ло Чельсо (Паредес, 56), Месси, Мартинес, Гонсалес (Ди Мария, 67).

Колумбия – Оспина, Муньос, Мина, Санчес, Тесильо (Фабра, 46), Куадрадо, Барриос, Куэльяр (Чара, 46), Диас, Борре (Кардона, 46), Сапата (Борха, 60).

Серия пенальти

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.

Предупреждения:

Ло Чельсо (21), Куадрадо (45), Фабра (55), Борха (63), Монтиель (72), Муньос(75), Кардона (86), Родригес (87), Барриос (88), Пеццелья (90).

Ранее Фокус сообщал, что Неймар снова зажигает: Бразилия вышла в финал Копа Америка.

Напомним, ранее форвард сборной Аргентины Лионель Месси на Копа Америка-2021 побил рекорд Габриэля Батистуты, забив красивый гол в ворота сборной Чили.