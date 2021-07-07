Слідом за Бразилією: Аргентина з Мессі вийшла у фінал Копа Америка (відео)

Героєм матчу став голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес, який здійснив справжній подвиг.

У Бразилії зіграно останній півфінал Кубка Америки.

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Збірна Аргентини обіграла Колумбію у півфіналі (1:1, 3:2 по пен).

Що стосується легендарного Ліонеля Мессі, то він грає на Копа Америка так, як від нього очікують — багато асистує, забиває і виглядає справжнім лідером. Так сталося і сьогодні — вже в дебюті зустрічі Ліонель Мессі після свого проходу асистував нападнику Лаутаро Мартінесу.

Очікувалося, що збірна Аргентини продовжить натискати і доведе матч до впевненої перемоги, але нічого подібного не сталося. Збірна Колумбії оговталася і мала свої моменти. Наприклад, Хуан Куадрадо міг засмутити аргентинців, але вдарив у воротаря, а на 61-й хвилині колумбійці зрівняли рахунок.

Основний час закінчився нічиєю 1:1. Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес відбив три 11-метрових у післяматчевій серії.

Тепер у фіналі Аргентина зіграє з Бразилією. Фінал Копа Америка відбудеться в ніч на 11 липня. Цього ж дня пройде фінал чемпіонату Європи.

Кубок Америки

1/2 фіналу

Аргентина — Колумбія 1:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0), по пенальті — 3:2

Голи: 1:0, Мартінес, 7, 1:1, Діас, 61.

Аргентина — Мартінес, Моліна (Монтіель, 46), Пеццелья, Отаменді, Тальяфіко, де Пауль, Родрігес, Ло Чельсо (Паредес, 56), Мессі, Мартінес, Гонсалес (Ді Марія, 67).

Колумбія — Оспіна, Муньос, Міна, Санчес, Тесільо (Фабра, 46), Куадрадо, Барріос, Куельяр (Чара, 46), Діас, Борре (Кардона, 46), Сапата (Борха, 60).

Серія пенальті

1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2.

Попередження:

Ло Чельсо (21), Куадрадо (45), Фабра (55), Борха (63), Монтіель (72), Муньос (75), Кардона (86), Родрігес (87), Барріос (88), Пеццелья (90) .

Раніше Фокус повідомляв, що Неймар знову запалює: Бразилія вийшла у фінал Копа Америка.

Нагадаємо, раніше форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі на Копа Америка-2021 побив рекорд Габріеля Батістути, забивши красивий гол у ворота збірної Чилі.