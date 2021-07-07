Деньги не пахнут: топовый украинский полузащитник перешел в российский клуб

Украинский футболист будет играть в России на протяжении трех лет.

Полузащитник "Зари" Дмитрий Иванисеня продолжит свою карьеру в российских "Крыльях Советов".

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Стороны заключили соглашение на три года. Украинский футболист будет играть под 21-м номером.

"Искренне рад присоединиться к команде. С честью и достоинством буду защищать цвета такого клуба, как "Крылья Советов", – написал Иванисеня в Instagram.

Также трансфер украинца прокомментировал спортивный директор "Крыльев" Сергей Корниленко.

"Дмитрий Иванисеня — опытный футболист, который стремительно прогрессирует. За последние несколько сезонов он это неоднократно доказал. Иванисеня имеет опыт выступления в еврокубках, что немаловажно.

Дмитрий может сыграть на нескольких позициях – не только в центре полузащиты или опорной зоне, но и в центре обороны. Рады, что нам удалось получить такого игрока и подписать с ним длительное соглашение", – приводит слова Корниленко официальный сайт "Крыльев Советов".

В последних двух сезонах Иванисеня выступал за "Зарю", сыграв 67 матчей, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи. В феврале он забил победный гол в ворота "Шахтера" в чемпионате Украины — та победа "Зари" над грандом стала сенсационной.

Отметим, что в прошлом сезоне "Крылья Советов" выиграли второй дивизион чемпионата России и теперь вышли в высшую лигу.

Напомним, в июне 2019 года защитник "Шахтера" Иван Ордец перешел в московское "Динамо".

Бывший "горняк" Ярослав Ракицкий стал игроком "Зенита" на 3,5 года– до лета 2022 года. После отъезда в Россию защитник объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Также в структурах питерского клуба уже много лет работает бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук.