Гроші не пахнуть: топовий український півзахисник перейшов у російський клуб

Український футболіст гратиме в Росії протягом трьох років.

Півзахисник "Зорі" Дмитро Іванісеня продовжить свою карʼєру в російських "Крилах Рад".

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Сторони уклали угоду на три роки. Український футболіст гратиме під 21-м номером.

"Щиро радий приєднатися до команди. З честю і гідністю захищатиму кольори такого клубу, як "Крила Рад", — написав Іванісеня в Instagram.

Також трансфер українця прокоментував спортивний директор "Крил" Сергій Корніленко.

"Дмитро Іванісеня — досвідчений футболіст, який стрімко прогресує. За останні кілька сезонів він це неодноразово довів. Іванісеня має досвід виступу в єврокубках, що важливо.

Дмитро може зіграти на кількох позиціях — не тільки в центрі півзахисту або опорній зоні, а й у центрі оборони. Раді, що нам вдалося отримати такого гравця і підписати з ним тривалу угоду", — наводить слова Корніленка офіційний сайт "Крил Рад".

В останніх двох сезонах Іванисеня виступав за "Зорю", зігравши 67 матчів, забивши 8 голів і віддавши 2 результативні передачі. У лютому він забив переможний гол у ворота "Шахтаря" в чемпіонаті України — і перемога "Зорі" над грандом стала сенсаційною.

Зазначимо, що в минулому сезоні "Крила Рад" виграли другий дивізіон чемпіонату Росії і тепер вийшли у вищу лігу.

Нагадаємо, в червні 2019 року захисник "Шахтаря" Іван Ордець перейшов у московське "Динамо".

Колишній "гірник" Ярослав Ракицький став гравцем "Зеніту" на 3,5 роки — до літа 2022 року. Після відʼїзду до Росії захисник оголосив про завершення карʼєри в збірній України.

Також у структурах пітерського клубу вже багато років працює колишній півзахисник збірної України Анатолій Тимощук.