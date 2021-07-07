Под аккомпанемент датского возмущения: анонс и превью 1/2 Евро-2020 Англия - Дания

Сегодня вечером на "Уэмбли" состоится второй полуфинал Евро-2020, организация которого вызвала возмущение со стороны датских болельщиков

На чемпионате Европы по футболу сегодня сыграют второй полуфинал. После драматичной развязки в матче Италия — Испания, вторую путевку в финал разыграют обидчики Украины — сборная Англии и главная сенсация Евро-2020 — команда Дании.

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Англия — Дания

Где играют: "Уэмбли", Лондон

Время: 22:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Откровенно говоря, перед стартом турнира мало кто рассчитывал увидеть в полуфинале именно эту пару. Англия прошла групповой этап только с одной потерей очков (0:0 с Шотландией), в 1/8 легко справилась с Германией (2:0), а в четвертьфинале, как мы все хорошо помним, отправила домой сборную Украины (4:0). Складывается ощущение, что команда Гарета Саутгейта набирает обороты по ходу турнира.

Что касается Дании, то эту команду после двух туров группового этапа все сбросили со счетов. Но победа над Россией (4:1) вывела команду Каспера Юльманна на сборную Уэльса, которую неожиданно прошла в 1/8 финала с разгромным счетом 4:0. В 1/4 датчане не без трудностей прошли Чехию (2:1) и готовятся встретиться с самым серьезным соперником на турнире.

В составах команд нет травмированных или дисквалифицированных. Велика вероятность, что матч против Дании Гарет Саутгейт начнет тем же составом, что и игру против Украины. Это же касается и его визави — как гласит известная пословица "победный состав не меняют". Поэтому, ожидать сюрпризов в матче Англия — Дания не стоит.

Еще одна интрига этого матча: смогут ли Рахим Стерлинг и Гарри Кейн вклиниться в борьбу за звание лучшего бомбардира Евро-2020. Пока в этом споре лидируют Криштиану Роналду и Патрик Шик, в активе которых по пять забитых мячей. Что касается англичан, то и Кейн, и Стерлинг забили по три мяча.

К слову, перед матчем возник скандал: в Дании считают, что коронавирусные меры могут помочь стране-хозяйке полуфинала и финала Евро-2020 выиграть турнир. Дело в том, что британское правительство снимет часть ограничений лишь после окончания финала чемпионата Европы, поэтому посетить игру смогут лишь болельщики Дании, которые проживают в Великобритании. Таким образом, Дания останется без поддержки во время полуфинального матча, в то время, как лондонская публика будет поддерживать Англию.

Что говорят тренеры перед матчем Англия — Дания

Гарет Саутгейт: "У нас есть превосходная возможность свершить историю, мы еще никогда не выходили в финал чемпионата Европы. Это не столько давит на команду, сколько является испытанием, которое можно пройти, и пока команда успешно сдавала эти экзамены. У нас было осенью два матча с Данией. Я знал, насколько сильна эта команда, и на ЕВРО она вновь это доказала. Нас ждет фантастический матч", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Каспер Юльманн: "Это будет словно матч на поле соперника, но в этом тоже есть свой шарм, так мы очень ждем игры. Мы рады, что на трибунах будут люди, что болельщики вернулись на стадион. Хотя, конечно, предпочли бы, чтобы половина стадиона была в датской форме. Наша мотивация — заставить зрителей замолчать. Но мы знаем, что это будет трудно сделать", — приводит слова Юльманна официальный сайт УЕФА.

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