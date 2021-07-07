Під акомпанемент данського обурення: анонс і прев'ю 1/2 Євро-2020 Англія — Данія

Сьогодні ввечері на "Вемблі" відбудеться другий півфінал Євро-2020, організація якого викликала обурення з боку данських уболівальників.

На чемпіонаті Європи з футболу сьогодні зіграють другий півфінал. Після драматичної розвʼязки в матчі Італія — Іспанія, другу путівку до фіналу розіграють кривдники України — збірна Англії і головна сенсація Євро-2020 — команда Данії.

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Англія — Данія

Де грають: "Вемблі", Лондон

Час: 22:00

Де дивитися матч: "Футбол 1" / "Футбол 2" / "Україна"

Відверто кажучи, перед стартом турніру мало хто розраховував побачити в півфіналі саме цю пару. Англія пройшла груповий етап тільки з однією втратою очок (0:0 із Шотландією), в 1/8 легко впоралася з Німеччиною (2:0), а в чвертьфіналі, як ми всі добре памʼятаємо, відправила додому збірну України (4:0). Складається відчуття, що команда Гарета Саутгейта набирає обертів у процесі турніру.

Що стосується Данії, то цю команду після двох турів групового етапу всі скинули з рахунків. Але перемога над Росією (4:1) вивела команду Каспера Юльманна на збірну Уельсу, яку несподівано пройшла в 1/8 фіналу з розгромним рахунком 4:0. В 1/4 данці не без труднощів пройшли Чехію (2:1) і готуються зустрітися з найсерйознішим суперником на турнірі.

У складах команд немає травмованих або дискваліфікованих. Велика ймовірність, що матч проти Данії Гарет Саутгейт почне тим же складом, що й гру проти України. Це ж стосується і його візаві — як говорить відоме прислівʼя "переможний склад не міняють". Тому, очікувати сюрпризів у матчі Англія — Данія не варто.

Ще одна інтрига цього матчу: чи зможуть Рахім Стерлінг і Гаррі Кейн вклинитися в боротьбу за звання кращого бомбардира Євро-2020. Поки в цій суперечці лідирують Кріштіану Роналду та Патрік Шик, в активі яких по пʼять забитих мʼячів. Що стосується англійців, то і Кейн, і Стерлінг забили по три мʼячі.

До речі, перед матчем стався скандал: у Данії вважають, що коронавірусні заходи можуть допомогти країні-господині півфіналу та фіналу Євро-2020 виграти турнір. Справа в тому, що британський уряд зніме частину обмежень лише після закінчення фіналу чемпіонату Європи, тому відвідати гру зможуть лише вболівальники Данії, які проживають у Великій Британії. Так, Данія залишиться без підтримки під час півфінального матчу, в той час, як лондонська публіка підтримуватиме Англію.

Що кажуть тренери перед матчем Англія — Данія

Гарет Саутгейт: "У нас є чудова можливість переписати історію, ми ще ніколи не виходили у фінал чемпіонату Європи. Це не стільки тисне на команду, скільки є випробуванням, яке можна пройти, і поки команда успішно складала ці іспити. У нас було восени два матчі з Данією. Я знав, наскільки сильною є ця команда, і на Євро вона знову це довела. Нас чекає фантастичний матч", — наводить слова Саутгейта офіційний сайт УЄФА.

Каспер Юльманн: "Це буде наче матч на полі суперника, але в цьому теж є свій шарм, так ми дуже чекаємо гри. Ми раді, що на трибунах будуть люди, що вболівальники повернулися на стадіон. Хоча, звичайно, хотіли б, щоб половина стадіону була в данській формі. Наша мотивація — змусити глядачів замовкнути. Але ми знаємо, що це буде важко зробити", — наводить слова Юльманна офіційний сайт УЄФА.

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