"Євро проводять, щоб його виграла Англія": датських фанатів не пустять на півфінал у Лондоні

У Данії вважають, що коронавірусні заходи можуть допомогти країні-господині півфіналу і фіналу Євро-2020 виграти турнір.

На півфіналі чемпіонату Європи між Данією і Англією, який пройде завтра, 7 липня, в Лондоні, команди будуть не у рівних умовах за рівнем підтримки на стадіоні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє Der Spiegel, вболівальники збірної Данії не зможуть відвідати півфінальний матч чемпіонату Європи на стадіоні "Уемблі" через коронавірусні обмеження.

Справа у тому, що британський уряд зніме частину обмежень лише після закінчення фіналу чемпіонату Європи, тому відвідати гру зможуть лише вболівальники Данії, які проживають у Великій Британії.

Єдиний варіант потрапити з Данії в Лондон — відсидіти 10-денний карантин і здати тести, але до нього було важко вдатися, враховуючи, що у данців не було гарантії, що команда потрапить до півфіналу і фіналу.

Зазначимо, що ті ж обмеження стосуватимуться і фіналу. У разі, якщо збірна Англії вийде в фінал, то знову зможе розраховувати лише на підтримку своїх уболівальників, фанатів суперників до країни не пустять.

Цікаво, що більшу частину обмежень знімуть відразу ж після закінчення чемпіонату Європи. У соцмережах вболівальники збірної Данії підозрюють, що таким чином уряд допомагає збірної Англії виграти чемпіонат Європи перед своїми вболівальниками, не допускаючи, щоб команду суперника підтримували фанати гостей.

"Скандал. На "Уемблі" не допускаються вболівальники з Данії. Євро-2020 був зроблений для того, щоб його виграла Англія", — пишуть в соцмережах розгнівані вболівальники.

Нагадаємо, гравець збірної Італії, який отримав серйозну травму, підтримає команду у фіналі Євро-2020.

Італія пройшла в півфінал Євро-2020: перемогу в матчі проти збірної Бельгії принесли точні удари Ніколо Барелла і Лоренцо Інсіньє.

У півфіналі Євро-2020 команда Роберто Манчіні зустрінеться зі збірною Іспанії. Матч відбудеться 6 липня в Лондоні. В іншому півфіналі зустрінуться кривдники збірної України: Англія зіграє проти головної сенсації Євро-2020 — збірної Данії.

Фінал чемпіонату Європи відбудеться 11 липня в Лондоні на "Уемблі".

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.