"Евро проводят, чтобы его выиграла Англия": датских фанатов не пустят на полуфинал в Лондоне

В Дании считают, что коронавирусные меры могут помочь стране-хозяйке полуфинала и финала Евро-2020 выиграть турнир.

На полуфинале чемпионата Европы между Данией и Англией, который пройдет завтра, 7 июля, в Лондоне, команды будут не в равных условиях по уровню поддержки на стадионе.

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Как сообщает Der Spiegel, болельщики сборной Дании не смогут посетить полуфинальный матч чемпионата Европы на стадионе "Уэмбли" из-за коронавирусных ограничений.

Дело в том, что британское правительство снимет часть ограничений лишь после окончания финала чемпионата Европы, поэтому посетить игру смогут лишь болельщики Дании, которые проживают в Великобритании.

Единственный вариант попасть из Дании в Лондон — отсидеть 10-дневный карантин и сдать тесты, но к нему было трудно прибегнуть, учитывая, что у датчан не было гарантии, что команда попадет в полуфинал и финал.

Отметим, что те же ограничения будут касаться и финала. В случае, если сборная Англии выйдет в финал, то снова сможет рассчитывать лишь на поддержку своих болельщиков, фанатов соперников в страну не пустят.

Любопытно, что большую часть ограничений снимут сразу же после окончания чемпионата Европы. В соцсетях болельщики сборной Дании подозревают, что таким образом правительство помогает сборной Англии выиграть чемпионат Европы при своих болельщиках, не допуская, чтобы команду соперника поддерживали фанаты гостей.

"Скандал. На "Уэмбли" не допускаются болельщики из Дании. Евро-2020 был сделан для того, чтобы его выиграла Англия", – пишут в соцсетях разгневанные болельщики.

Напомним, игрок сборной Италии, получивший серьезную травму, поддержит команду в финале Евро-2020.

Италия прошла в полуфинал Евро-2020: победу в матче против сборной Бельгии принесли точные удары Николо Бареллы и Лоренцо Инсинье.

В полуфинале Евро-2020 команда Роберто Манчини встретится со сборной Испании. Матч состоится 6 июля в Лондоне. В другом полуфинале встретятся обидчики сборной Украины: Англия сыграет против главной сенсации Евро-2020 — сборной Дании.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля в Лондоне на "Уэмбли".

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