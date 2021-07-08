"С Украиной было проще": что говорил тренер Англии после выхода в финал Евро-2020
Наставник англичан не обошел вниманием и спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который принес его команде победу.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата Европы.
"Я так горжусь игроками. Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме с Украиной было просто.
Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем.
Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале", – приводит слова Саутгейта BBC.
Также тренер англичан прокомментировал спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который принес англичанам победу.
"Честно говоря, я пока не смотрел повтор. Думаю, Стерлинг их мучал всю игру", – отметил Саутгейт.
Саутгейт также дал свой прогноз на финал чемпионата Европы.
"Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч", – сказал Саутгейт.
Также Саутгейт поблагодарил за поддержку болельщиков.
"Я горд, что у нас есть такие болельщики, приятно посвятить победу таким прекрасным людям", – добавил Саутгейт.
Ранее Фокус сообщал, что Кейн забил победный гол в матче 1/2 Евро-2020 против Дании.
Напомним, в финале чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Англии. Финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.