"С Украиной было проще": что говорил тренер Англии после выхода в финал Евро-2020

Наставник англичан не обошел вниманием и спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который принес его команде победу.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход своей команды в финал чемпионата Европы.

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"Я так горжусь игроками. Невероятно быть частью этого. Мы знали, что это будет непросто. В Риме с Украиной было просто.

Я был уверен, что мы выйдем в финал, но я знал, что за битва нас ждет. Дания очень недооценена, они доставили нам много проблем.

Игроки проделали невероятную работу с учетом того, что у некоторых мало опыта игры за сборную, когда мы так долго ждали, чтобы выиграть в полуфинале", – приводит слова Саутгейта BBC.

Также тренер англичан прокомментировал спорный пенальти на Рахиме Стерлинге, который принес англичанам победу.

"Честно говоря, я пока не смотрел повтор. Думаю, Стерлинг их мучал всю игру", – отметил Саутгейт.

Саутгейт также дал свой прогноз на финал чемпионата Европы.

"Италия – очень хорошая команда. Я так думаю последние пару лет. Они в отличной форме, и у них есть защитники, которые прошли через все. Это будет отличный матч", – сказал Саутгейт.

Также Саутгейт поблагодарил за поддержку болельщиков.

"Я горд, что у нас есть такие болельщики, приятно посвятить победу таким прекрасным людям", – добавил Саутгейт.

Ранее Фокус сообщал, что Кейн забил победный гол в матче 1/2 Евро-2020 против Дании.

Напомним, в финале чемпионата Европы сыграют сборные Италии и Англии. Финал состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

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