"З Україною було простіше": що говорив тренер Англії після виходу у фінал Євро-2020
Наставник англійців не обійшов увагою і суперечливе пенальті на Рахімі Стерлінгу, який приніс його команді перемогу.
Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував вихід своєї команди у фінал чемпіонату Європи.
"Я так пишаюся гравцями. Неймовірно бути частиною цього. Ми знали, що це буде непросто. У Римі з Україною було просто.
Я був впевнений, що ми вийдемо у фінал, але я знав, що за битва нас чекає. Данія дуже недооцінена, вони принесла нам багато проблем.
Гравці виконали неймовірну роботу з урахуванням того, що в деяких мало досвіду гри за збірну, коли ми так довго чекали, щоб виграти у півфіналі", — наводить слова Саутгейта BBC.
Також тренер англійців прокоментував суперечливе пенальті на Рахімі Стерлінгу, який приніс його команді перемогу.
"Чесно кажучи, я поки не дивився повтор. Думаю, Стерлінг їх мучив всю гру", — зазначив Саутгейт.
Саутгейт також дав свій прогноз на фінал чемпіонату Європи.
"Італія — дуже гарна команда. Я так думаю останні кілька років. Вони у відмінній формі, і в них є захисники, які пройшли через все. Це буде відмінний матч", — сказав Саутгейт.
Також Саутгейт подякував за підтримку уболівальникам.
"Я гордий, що в нас є такі вболівальники, приємно присвятити перемогу таким прекрасним людям", — додав Саутгейт.
Раніше Фокус повідомляв, що Кейн забив переможний гол у матчі 1/2 Євро-2020 проти Данії.
Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи зіграють збірні Італії та Англії. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок матчу — о 22:00 за київським часом.
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