"З Україною було простіше": що говорив тренер Англії після виходу у фінал Євро-2020

Наставник англійців не обійшов увагою і суперечливе пенальті на Рахімі Стерлінгу, який приніс його команді перемогу.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт прокоментував вихід своєї команди у фінал чемпіонату Європи.

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"Я так пишаюся гравцями. Неймовірно бути частиною цього. Ми знали, що це буде непросто. У Римі з Україною було просто.

Я був впевнений, що ми вийдемо у фінал, але я знав, що за битва нас чекає. Данія дуже недооцінена, вони принесла нам багато проблем.

Гравці виконали неймовірну роботу з урахуванням того, що в деяких мало досвіду гри за збірну, коли ми так довго чекали, щоб виграти у півфіналі", — наводить слова Саутгейта BBC.

Також тренер англійців прокоментував суперечливе пенальті на Рахімі Стерлінгу, який приніс його команді перемогу.

"Чесно кажучи, я поки не дивився повтор. Думаю, Стерлінг їх мучив всю гру", — зазначив Саутгейт.

Саутгейт також дав свій прогноз на фінал чемпіонату Європи.

"Італія — дуже гарна команда. Я так думаю останні кілька років. Вони у відмінній формі, і в них є захисники, які пройшли через все. Це буде відмінний матч", — сказав Саутгейт.

Також Саутгейт подякував за підтримку уболівальникам.

"Я гордий, що в нас є такі вболівальники, приємно присвятити перемогу таким прекрасним людям", — додав Саутгейт.

Раніше Фокус повідомляв, що Кейн забив переможний гол у матчі 1/2 Євро-2020 проти Данії.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату Європи зіграють збірні Італії та Англії. Фінал відбудеться 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок матчу — о 22:00 за київським часом.

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