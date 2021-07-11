Третья проба: Конор Макгрегор проведет бой с Дастином Порье

Известный ирландский боец выйдет в октагон со своим принципиальным соперником в третий раз

Предстоящей ночью в Лас-Вегасе состоится вечер UFC 264, главным мероприятием которого станет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дастином Порье.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Конор Макгрегор, который обладает пятым номером легкого веса, будет пытаться взять реванш у первого номера Дастина Порье и завершить их трилогию в свою пользу.

Ранее Макгрегор победил Порье в 2014 году, но спустя семь лет, в январе 2021, проиграл американцу. Третий бой должен определить, кто из соперников имеет право считать себя чемпионом UFC в легком весе.

Конор Макгрегор — Дастин Порье: где смотреть бой

В Украине культовое противостояние покажет телеканал Setanta Sports. Начало боя — не ранее 5:00 по киевскому времени. И если поединок Конор Макгрегор — Дастин Пуарье пройдет в легком весе, то в тяжелом встретятся Тай Туйваса и Грег Харди. Главный кард вечера также украсит поединок в полусреднем весе, в котором встретятся Гилберт Бернс и Стивен Томпсон.

К слову, с момента январского поражения от Порье, Конор Макгрегор больше не выходил на канвас. Американец стал первым бойцом, который смог нокаутировать Макгрегора. Это поражение нанесло удар по самолюбию бывшего чемпиона UFC, который намерен реабилитироваться после неудачи, что всячески демонстрировал в своих социальных сетях.

К слову, Макгрегор отличился некрасивым поступком на церемонии дуэли взглядов: он позволил себе атаковать Порье ногой, несмотря на то, что между ними находился директор промоушена Дана Уайт. Охранник его сдержал, но удар все-таки дошел по касательной цели.

Ранее Конор Макгрегор похватсался физической формой перед боем с Порье: его фанаты в Instagram остались поражены его прекрасной формой и не стеснялись в комплиментах: "Вау!", "Легенда!", "Вперед, чемпион", "Чемпионская форма", "Мне нравится этот стиль".