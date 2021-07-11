Третя проба: Конор Макгрегор проведе бій з Дастіном Порье

Відомий ірландський боєць вийде в октагон зі своїм принциповим суперником в третій раз

Прийдешньої ночі в Лас-Вегасі відбудеться бійцівський вечір UFC 264, головним заходом якого стане бій між ірландцем Конором Макгрегором і американцем Дастіном Порье.

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Конор Макгрегор, який володіє п'ятим номером легкої ваги, буде намагатися взяти реванш у першого номера Дастіна Порье і завершити їх трилогію на свою користь.

Раніше Макгрегор переміг Порье в 2014 році, але через сім років, в січні 2021, програв американцю. Третій бій повинен визначити, хто із суперників має право вважати себе чемпіоном UFC у легкій вазі.

Конор Макгрегор — Дастін Порье: де дивитися бій

В Україні культове протистояння покаже телеканал Setanta Sports. Початок бою — не раніше 5:00 за київським часом. І якщо поєдинок Конор Макгрегор — Дастін Пуарье пройде в легкій вазі, то в важкій зустрінуться Тай Туйваса і Грег Харді. Головний кард вечора також прикрасить поєдинок в напівсередній вазі, в якому зустрінуться Гілберт Бернс і Стівен Томпсон.

До слова, з моменту січневої поразки від Порʼє, Конор Макгрегор більше не виходив на канвас. Американець став першим бійцем, який зміг нокаутувати Макгрегора. Ця поразка завдала удару по самолюбству колишнього чемпіона UFC, який має намір реабілітуватися після невдачі, що всіляко демонстрував у своїх соціальних мережах.

До слова, Макгрегор відзначився негарним вчинком на церемонії дуелі поглядів: він дозволив собі атакувати Порье ногою, незважаючи на те, що між ними знаходився директор промоушена Дана Уайт. Охоронець його дотримав, але удар все-таки дійшов по дотичній мети.

Раніше Конор Макгрегор похватсался фізичною формою перед боєм з Порье: його фанати в Instagram залишилися вражені його прекрасною формою і не соромилися в компліментах: "Вау!", "Легенда!", "Вперед, чемпіон", "Чемпіонська форма", "Мені подобається цей стиль ".