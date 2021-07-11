Есть 20-й титул: Новак Джокович выиграл "Уимблдон" с рекордом (видео)

Сербский теннисист повторил историческое достижение Роджера Федерера и Рафаэля Надаля

В Лондоне завершился турнир серии "Большого Шлема" — "Уимблдон".

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Победителем "Уимблдона 2021" стал сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл главное открытие турнира — итальянца Маттео Береттини. 34-летний серб выиграл решающий матч со счетом 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-3 при максимальной аудитории на Центральном корте: в количестве 15 000 человек.

Новак Джокович записал в свой актив 5 эйсов, 4 двойные ошибки, 31 виннер и 21 невынужденную ошибку, а также 5 реализованных брейкпоинтов из 14.

В свою очередь, Маттео Берреттини выбил 16 эйсов, совершил 3 двойные ошибки, 57 виннеров и 47 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинта из 7.

Джокович выиграл все три мужских титула Большого шлема в 2021 году. Джокович, уже выигравший Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции по теннису, стал пятым игроком в истории — и только вторым в эпоху Открытого чемпионата после Рода Лейвера в 1969 году — выигравшим первые три основных турнира сезона.

После матча в официальном твиттер-аккаунте "Уимблдона" появилось фото, где Джокович подошел к своей маленькой фанатке и подарил ей свою ракетку. У ребенка в руках был плакат в поддержку сербского теннисиста.

К слову, на матче присутствовал и главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте "Большой теннис Украины".

Ранее Новак Джокович впечатлил поклонников своей растяжкой, сравнив себя с Человеком-Пауком. В комментариях пользователи стали шутить над Джоковичем и присылать свои варианты мемов на эту фотографию. Официальный аккаунт ATP, ответил на пост Новака забавной гифкой, совмещающей фото человека-паука и скользящего под ним Джоковича.

Украинский теннисист Илья Марченко также подшутил над Джоковичем, смонтировав оригинальный ролик с ремиксом песни американской певицы Билли Айлиш.