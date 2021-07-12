Медаль и 4 тысячи долларов: 15-летний украинец стал чемпионом Европы по боксу

Украинец последовательно победил соперников из Турции, Армении, Венгрии и Грузии.

Золотую медаль Чемпионата Европы по боксу среди юниоров в весовой категории до 66 кг завоевал 15-летний уроженец Борислава Олег Гичва.

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Чемпионат проходит в Грузии. В финале, 11 июля, украинец встретился с представителем Грузии.

"В первом раунде агрессивный грузинский боксер бросился вперед, но его умело сдерживал Олег Гичва благодаря мастерской работе передней (правой) рукой, хорошим перемещениям и контратакам. Во втором и в третьем раундах соперник несколько устал, и уже Олег начал работать первым номером – и очень успешно. Все пять судей отдали его победу в двух раундах и в бою целом", – говорится в сообщении НОК Украины во Львовской области.

За победу Гичва получил 4 тыс. долларов.

На пути к финалу он победил соперников из Турции, Армении и Венгрии. "Боксер-левша исповедует комбинационный, технический и интеллектуальный бокс, хорошо работает на ногах и имеет хороший тайминг. Если продолжать развиваться в том же духе, то у него может быть перспективное будущее в любительском боксе на взрослом уровне и среди профессионалов", – отмечают специалисты.

Отметим, что Гичва в конце марта 2021 он стал чемпионом Украины по боксу среди юниоров.

Напомним, в Киеве состоится защита профессионального титула украинцем Дмитрием Митрофановым — WBO Oriental в первом среднем весе. Промоутерская компания K2 Promotions 17 июля проведет вечер бокса в комплексе Equides Сlub.

Украинский боксер Александр Хижняк квалифицировался на Олимпиаду в Токио, победив в финале россиянина.