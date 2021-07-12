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Медаль і 4 тисячі доларів: 15-річний українець став чемпіоном Європи з боксу

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Олег Гічва, бокс, фото
Фото: Facebook | Відділення НОК України у Львівській області

Українець послідовно переміг суперників із Туреччини, Вірменії, Угорщини та Грузії.

Золоту медаль Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів у ваговій категорії до 66 кг завоював 15-річний уродженець Борислава Олег Гічва.

Чемпіонат проходить у Грузії. У фіналі, 11 липня, українець зустрівся з представником Грузії.

боксер, гічва, вихід, фото
боксер, гічва, нагородження, фото

"У першому раунді агресивний грузинський боксер кинувся вперед, але його вміло стримував Олег Гічва завдяки майстерній роботі передньою (правою) рукою, хорошим переміщенням і контратакам. У другому і в третьому раундах суперник трохи втомився, і вже Олег почав працювати першим номером — і дуже успішно. Усі пʼять суддів віддали йому перемогу в двох раундах і в бою цілому", — йдеться в повідомленні НОК України у Львівській області.

За перемогу Гічва отримав 4 тис. доларів.

На шляху до фіналу він переміг суперників із Туреччини, Вірменії та Угорщини. "Боксер-лівша сповідує комбінаційний, технічний та інтелектуальний бокс, добре працює на ногах і має хороший таймінг. Якщо продовжувати розвиватися в тому ж дусі, то в нього може бути перспективне майбутнє в аматорському боксі на дорослому рівні і серед професіоналів", — зазначають фахівці.

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Зазначимо, що Гічва наприкінці березня 2021 став чемпіоном України з боксу серед юніорів.

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