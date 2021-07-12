Медаль і 4 тисячі доларів: 15-річний українець став чемпіоном Європи з боксу

Українець послідовно переміг суперників із Туреччини, Вірменії, Угорщини та Грузії.

Золоту медаль Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів у ваговій категорії до 66 кг завоював 15-річний уродженець Борислава Олег Гічва.

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Чемпіонат проходить у Грузії. У фіналі, 11 липня, українець зустрівся з представником Грузії.

"У першому раунді агресивний грузинський боксер кинувся вперед, але його вміло стримував Олег Гічва завдяки майстерній роботі передньою (правою) рукою, хорошим переміщенням і контратакам. У другому і в третьому раундах суперник трохи втомився, і вже Олег почав працювати першим номером — і дуже успішно. Усі пʼять суддів віддали йому перемогу в двох раундах і в бою цілому", — йдеться в повідомленні НОК України у Львівській області.

За перемогу Гічва отримав 4 тис. доларів.

На шляху до фіналу він переміг суперників із Туреччини, Вірменії та Угорщини. "Боксер-лівша сповідує комбінаційний, технічний та інтелектуальний бокс, добре працює на ногах і має хороший таймінг. Якщо продовжувати розвиватися в тому ж дусі, то в нього може бути перспективне майбутнє в аматорському боксі на дорослому рівні і серед професіоналів", — зазначають фахівці.

Зазначимо, що Гічва наприкінці березня 2021 став чемпіоном України з боксу серед юніорів.

Нагадаємо, в Києві відбудеться захист професійного титулу українцем Дмитром Митрофановим — WBO Oriental у першій середній вазі. Промоутерська компанія K2 Promotions 17 липня проведе вечір боксу в комплексі Equides Сlub.

Український боксер Олександр Хижняк кваліфікувався на Олімпіаду в Токіо, перемігши у фіналі росіянина.