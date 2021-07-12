Вечный топ: Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Столько же забил нападающий сборной Чехии Патрик Шик, однако Роналду превзошел его по дополнительным показателям.

Вчера в Лондоне завершился чемпионат Европы, в финале сборная Италии победила в серии пенальти Англию.

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Лучшим бомбардиром чемпионата Европы стал легендарный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду – на счету португальца 5 забитых голов. Столько же забил нападающий сборной Чехии Патрик Шик, однако Роналду превзошел его по дополнительным показателям. Роналду также отличился одной голевой передачей, а Шик не отдал результативных голевых передач.

Кроме того, Роналду провел на поле меньше минут – 360, у Шика – 404.

Ранее Фокус сообщал, что лучшим игроком чемпионата Европы признан вратарь.

Перед финалом Евро-2020, который состоялся накануне в Лондоне, английские фанаты напали на итальянцев, а также учинили драку между собой.

Сборная Италии победила Англию в серии пенальти и стала новым чемпионом Европы. Кроме того, Италия в шаге одной победы до мирового рекорда по количеству побед подряд – команда Роберто Манчини не проигрывает уже 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущее достижение установлено в период с 1935 по 1939 годы, когда сборная Италия под руководством легендарного тренера Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

До мирового рекорда остался один матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия – 35 матчей – с 1993 по 1996 год.

Лучшим игроком матча признали защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи – он забил гол, благодаря которому итальянцы сравняли счет и забил один из решающих пенальти в серии, принесших победу сборной Италии в финале чемпионата Европы.

Отметим, что Италия второй раз в истории выиграла чемпионат Европы, до этого последний раз Италия выигрывала главный трофей в Европе в 1968 году. Также Италия четырежды выигрывала чемпионат мира – 1934, 1938, 1982, 2006 годах.