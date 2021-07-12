Вічний топ: Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020

Стільки ж забив нападник збірної Чехії Патрік Шик, проте Роналду перевершив його за додатковими показниками.

Учора в Лондоні завершився чемпіонат Європи, у фіналі збірна Італії перемогла в серії пенальті Англію.

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Кращим бомбардиром чемпіонату Європи став легендарний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду — на рахунку португальця 5 забитих голів. Стільки ж забив нападник збірної Чехії Патрік Шик, проте Роналду перевершив його за додатковими показниками. Роналду також відзначився однією гольовою передачею, а Шик не віддав результативних гольових передач.

Крім того, Роналду провів на полі менше хвилин — 360, у Шика — 404.

Раніше Фокус повідомляв, що найкращим гравцем чемпіонату Європи визнаний воротар.

Перед фіналом Євро-2020, який відбувся напередодні в Лондоні, англійські фанати напали на італійців, а також вчинили бійку між собою.

Збірна Італії перемогла Англію в серії пенальті і стала новим чемпіоном Європи. Крім того, Італія за крок однієї перемоги до світового рекорду за кількістю перемог поспіль — команда Роберто Манчіні не програє вже 34 матчів, оновивши національний рекорд. Попереднє досягнення встановлено в період з 1935 по 1939 роки, коли збірна Італія під керівництвом легендарного тренера Вітторіо Поццо не програвала 30 матчів поспіль.

До світового рекорду залишився один матч. Збірна Іспанії не програвала 35 матчів з 2007 по 2009 рік, а Бразилія — 35 матчів — з 1993 по 1996 рік.

Кращим гравцем матчу визнали захисника збірної Італії Леонардо Бонуччі — він забив гол, завдяки якому італійці зрівняли рахунок і забив один з вирішальних пенальті в серії, що принесли перемогу збірній Італії у фіналі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що Італія вдруге в історії виграла чемпіонат Європи, до цього востаннє Італія вигравала головний трофей у Європі в 1968 році. Також Італія чотири рази вигравала чемпіонат світу — 1934, 1938, 1982, 2006 роках.