Украинский город может провести Суперкубок УЕФА

Престижный футбольный турнир в 2025 году может быть проведен в Украине

Харьков намерен получить право на проведение Суперкубка УЕФА в 2025 году, сообщает Харьковский горсовет.

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Попадание Харьков в перечень городов-претендентов инициировал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Он обратился в письме к президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко.

"Харьков готов к проведению матча высшего уровня": город имеет развитую инфраструктуру, необходимую для проведения мероприятий такого высокого уровня: современный стадион, международный аэропорт, мощный гостиничный фонд, футбольные тренировочные базы, места для отдыха гостей города и тому подобное", — пишет Терехов.

Матч предлагают провести на стадионе "Металлист" в Харькове, а также использовать инфраструктуру, построенную к Евро-2012, в организации матча за Суперкубок УЕФА.

Кроме того, Терехов попросил назначить координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА 2025 года Александра Ярославского.

Ранее Фокус сообщал, что в Харькове на почти заполненном 40-тысячном стадионе "возродили" ФК "Металлист".

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал, что договорился с бывшим владельцем харьковского "Металлиста" Александром Ярославским о возрождении клуба.

Александр Ярославский был президентом Металлиста с 2005 по 2012 год. После окончания сезона 2015/16 "Металлист" потерял профессиональный статус из-за финансовых проблем и отказа последнего владельца клуба Сергея Курченко погашать огромные долги перед футболистами, тренерским штабом и обслуживающим персоналом.