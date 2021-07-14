Українське місто може провести Суперкубок УЄФА

Престижний футбольний турнір у 2025 році може бути проведений в Україні.

Харків має намір отримати право на проведення Суперкубка УЄФА в 2025 році, повідомляє Харківська міськрада.

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Потрапляння Харкова до переліку міст-претендентів ініціював секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Він звернувся в листі до президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

"Харків готовий до проведення матчу вищого рівня": місто має розвинену інфраструктуру, необхідну для проведення заходів такого високого рівня: сучасний стадіон, міжнародний аеропорт, потужний готельний фонд, футбольні тренувальні бази, місця для відпочинку гостей міста тощо", — пише Терехов.

Матч пропонують провести на стадіоні "Металіст" у Харкові, а також використовувати інфраструктуру, побудовану до Євро-2012, в організації матчу за Суперкубок УЄФА.

Крім того, Терехов попросив призначити координатором із підготовки Харкова до Суперкубку УЄФА 2025 року Олександра Ярославського.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харкові на майже заповненому 40-тисячному стадіоні "відродили" ФК "Металіст".

Раніше повідомлялося, що виконувач обовʼязків мера Харкова Ігор Терехов розповів, що домовився з колишнім власником харківського "Металіста" Олександром Ярославським про відродження клубу.

Олександр Ярославський був президентом Металіста з 2005 по 2012 рік. Після закінчення сезону 2015/16 "Металіст" втратив професійний статус через фінансові проблеми і відмову останнього власника клубу Сергія Курченка погашати величезні борги перед футболістами, тренерським штабом та обслуговчим персоналом.