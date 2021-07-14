Лидер "Манчестер Юнайтед" пропустит старт сезона из-за операции

"Манчестер Юнайтед" начнет новый сезон чемпионата Англии не в оптимальном составе.

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркус Рэшфорд выбыл из-за серьезного повреждения до середины осени и сможет выйти на поле, как минимум, через 12 недель.

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Как сообщает BBC Sport, футболист будет прооперирован из-за травмы плеча. Форвард прошел обследование, которое выявило, что его травма, с которой он играет с ноября, усугубилась.

Игрок хочет сделать операцию, но до конца месяца нет возможности ее совершить.

Ожидается, что восстановление займет шесть недель, после которого можно приступить к индивидуальным тренировкам. Еще шесть недель понадобится, чтобы присоединиться к общей группе и готовиться уже в полную силу.

Отметим, что Маркус Рэшфорд не забил пенальти в финальной серии Евро-2020, когда сборная Англии проиграла Италии. Игрок попытался перехитрить Джанлуиджи Доннарумму, но попал в штангу.

Ранее Фокус сообщал, что совершился первый топ-трансфер июля: "Манчестер Юнайтед" купил звезду дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

В финансовом отчете о переходе сообщается, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Также возможны бонусы для немецкого клуба в случае перепродажи игрока и успешного выступления за английский гранд.

Санчо подписал пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед" и будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю вместе с бонусами. Отметим, что специализированный портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

В составе "Боруссии" Джейдон Санчо провел 137 матчей, забил 50 мячей и отдал 64 результативных передачи. За дортмундский клуб английский футболист выступал с 2017 года: тогда он перебрался в Германию из юношеской команды "Манчестер Сити".

Напомним, легенда сборной Франции Франк Рибери отказался продлевать контракт с клубом, получив статус свободного агента.