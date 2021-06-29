Легенда сборной Франции отказался продлевать контракт с клубом – СМИ

Франк Рибери хотел бы продолжить свои выступления в чемпионате Италии и рассчитывает на предложения других клубов Серии А.

Звезда сборной Франции Франк Рибери не может договориться со своим нынешнем клубом о продлении контракта.

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Как сообщает Sky Sport Italia, легендарный француз не продлил соглашение с "Фиорентиной", поскольку итальянский клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества.

Ожидается, что Рибери покинет команду в качестве свободного агента. Его контракт с итальянским клубом истекает 30 июня.

Рибери хотел бы продолжить свои выступления в чемпионате Италии и рассчитывает на предложения других клубов Серии А.

Напомним, Франк Рибери – один из лучших полузащитников в новейшей истории французского футбола. Последние и самые звездные годы своей карьеры провел в мюнхенской "Баварии".

Ранее "Фиорентина" предложила Рибери новый однолетний контракт с уменьшением зарплаты вдвое – с 4 до 2 миллионов евро за сезон.

В минувшем сезоне Рибери принял участие в 29 матчах Серии А, в которых отметился 2 голами и 6 результативными передачами.

Отметим, что Рибери провел в Бундеслиге 12 лет, выступая за "Баварию". С 2007 по 2019 год он завоевал с "Баварией" 24 трофея, среди которых девять титулов чемпиона Германии, шесть Кубков и пять Суперкубков страны, а также трофеи Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и Суперкубок УЕФА.

Международную карьеру Рибери завершил в 2014, объяснив это личными причинами. За сборную Франции он отыграл 81 матч и забил 16 голов.

Сегодня Фокус сообщал, что легендарный экс-игрок "Шахтера" продлил контракт с английским грандом.

Ранее сообщалось, что еще одна бывшая звезда "Шахтера" может вернуться в "Челси". Виллиан перешел в "Арсенал" из "Челси" прошлым летом на правах свободного агента. За лондонцев 32-летний игрок выступал с 2013 года, а до этого защищал цвета "Анжи", "Шахтера" и "Коринтианса".