Легенда збірної Франції відмовився продовжувати контракт з клубом — ЗМІ
Франк Рібері хотів би продовжити свої виступи в чемпіонаті Італії і розраховує на пропозиції інших клубів Серії А.
Зірка збірної Франції Франк Рібері не може домовитися зі своїм нинішньому клубом про продовження контракту.
Як повідомляє Sky Sport Italia, легендарний француз не продовжив угоду з "Фіорентиною", оскільки італійський клуб не зацікавлений у продовженні співпраці.
Очікується, що Рібері покине команду в якості вільного агента. Його контракт з італійським клубом закінчується 30 червня.
Рібері хотів би продовжити свої виступи в чемпіонаті Італії і розраховує на пропозиції інших клубів Серії А.
Нагадаємо, Франк Рібері — один з кращих півзахисників у новітній історії французького футболу. Останні і найбільш зоряні роки своєї карʼєри провів у мюнхенській "Баварії".
Раніше "Фіорентина" запропонувала Рібері новий однорічний контракт зі зменшенням зарплати удвічі — з 4 до 2 мільйонів євро за сезон.
У минулому сезоні Рібері взяв участь у 29 матчах Серії А, в яких відзначився 2 голами і 6 результативними передачами.
Зазначимо, що Рібері провів у Бундеслізі 12 років, виступаючи за "Баварію". З 2007 по 2019 рік він завоював з "Баварією" 24 трофея, серед яких девʼять титулів чемпіона Німеччини, шість Кубків і пʼять суперкубків країни, а також трофеї Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу і Суперкубок УЄФА.
Міжнародну карʼєру Рібері завершив у 2014, пояснивши це особистими причинами. За збірну Франції він відіграв 81 матч і забив 16 голів.
Сьогодні Фокус повідомляв, що легендарний ексгравець "Шахтаря" продовжив контракт з англійським грандом.
Раніше повідомлялося, що ще одна колишня зірка "Шахтаря" може повернутися в "Челсі". Вілліан перейшов в "Арсенал" з "Челсі" минулого літа на правах вільного агента. За лондонців 32-річний гравець виступав з 2013 року, а до цього захищав кольори "Анжи", "Шахтаря" і "Корінтіанса".