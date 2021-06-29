Легенда збірної Франції відмовився продовжувати контракт з клубом — ЗМІ

Франк Рібері хотів би продовжити свої виступи в чемпіонаті Італії і розраховує на пропозиції інших клубів Серії А.

Зірка збірної Франції Франк Рібері не може домовитися зі своїм нинішньому клубом про продовження контракту.

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Як повідомляє Sky Sport Italia, легендарний француз не продовжив угоду з "Фіорентиною", оскільки італійський клуб не зацікавлений у продовженні співпраці.

Очікується, що Рібері покине команду в якості вільного агента. Його контракт з італійським клубом закінчується 30 червня.

Рібері хотів би продовжити свої виступи в чемпіонаті Італії і розраховує на пропозиції інших клубів Серії А.

Нагадаємо, Франк Рібері — один з кращих півзахисників у новітній історії французького футболу. Останні і найбільш зоряні роки своєї карʼєри провів у мюнхенській "Баварії".

Раніше "Фіорентина" запропонувала Рібері новий однорічний контракт зі зменшенням зарплати удвічі — з 4 до 2 мільйонів євро за сезон.

У минулому сезоні Рібері взяв участь у 29 матчах Серії А, в яких відзначився 2 голами і 6 результативними передачами.

Зазначимо, що Рібері провів у Бундеслізі 12 років, виступаючи за "Баварію". З 2007 по 2019 рік він завоював з "Баварією" 24 трофея, серед яких девʼять титулів чемпіона Німеччини, шість Кубків і пʼять суперкубків країни, а також трофеї Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу і Суперкубок УЄФА.

Міжнародну карʼєру Рібері завершив у 2014, пояснивши це особистими причинами. За збірну Франції він відіграв 81 матч і забив 16 голів.

Сьогодні Фокус повідомляв, що легендарний ексгравець "Шахтаря" продовжив контракт з англійським грандом.

Раніше повідомлялося, що ще одна колишня зірка "Шахтаря" може повернутися в "Челсі". Вілліан перейшов в "Арсенал" з "Челсі" минулого літа на правах вільного агента. За лондонців 32-річний гравець виступав з 2013 року, а до цього захищав кольори "Анжи", "Шахтаря" і "Корінтіанса".