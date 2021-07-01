Первый топ-трансфер июля: "Манчестер Юнайтед" купил звезду "Боруссии" за 85 млн евро

Английский гранд подписал одного из самых перспективных молодых нападающих мира.

Дортмундская "Боруссия" объявила о продаже своего звездного нападающего Джейдона Санчо в "Манчестер Юнайтед".

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В финансовом отчете о переходе сообщается, что сумма трансфера составит 85 миллионов евро. Также возможны бонусы для немецкого клуба в случае перепродажи игрока и успешного выступления за английский гранд.

Футболисту осталось пройти медицинский осмотр для успешного завершения сделки. Санчо подпишет пятилетний контракт с "Манчестер Юнайтед" и будет зарабатывать более 250 тысяч фунтов в неделю вместе с бонусами.

В составе "Боруссии" Джейдон Санчо провел 137 матчей, забил 50 мячей и отдал 64 результативных передачи. За дортмундский клуб английский футболист выступал с 2017 года: тогда он перебрался в Германию из юношеской команды "Манчестер Сити".

Отметим, что специализированный портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

На Евро-2020 футболист появился на поле только в одном матче, когда сборная Англии обыграла Чехию со счетом 1:0. Санчо вышел на замену вместо Букайо Сака на 84-й минуте.

Ранее Фокус сообщал, что Лионель Месси больше не является игроком "Барселоны". Существует вероятность того, что аргентинский нападающий все-таки продлил контракт, но об этом еще не сообщено прессе.

Ранее испанские СМИ сообщали, что Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". Ожидалось, что новый контракт будет рассчитывать сотрудничество на 10 лет и состоять из трех этапов. Первый этап – два года в клубе в качестве игрока. Второй этап – Месси должен будет работать в качестве посла "Барселоны" в Америке, если продолжит свою карьеру в США. Третий этап – работа в структурах клуба в "Барселоне" после завершения карьеры.

Фокус сообщал, что "Барселона" предложила Месси контракт на 10 лет. В прошлом месяце Месси стал рекордсменом по количеству голов за сборную Аргентины, обойдя Батистуту.

Напомним, легенда сборной Франции отказался продлевать контракт с клубом, получив статус свободного агента.