Лідер "Манчестер Юнайтед" пропустить старт сезону через операцію

"Манчестер Юнайтед" почне новий сезон чемпіонату Англії не в оптимальному складі.

Форвард "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії Маркус Рашфорд вибув через серйозне пошкодження до середини осені та зможе вийти на поле, як мінімум, через 12 тижнів.

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Як повідомляє BBC Sport, футболіст буде прооперований через травму плеча. Форвард пройшов обстеження, яке виявило, що його травма, з якою він грає з листопада, посилилася.

Гравець хоче зробити операцію, але до кінця місяця немає можливості її провести.

Очікується, що відновлення триватиме шість тижнів, після якого можна почати індивідуальні тренування. Ще шість тижнів знадобиться, щоб приєднатися до загальної групи і готуватися вже в повну силу.

Зазначимо, що Маркус Рашфорд не забив пенальті у фінальній серії Євро-2020, коли збірна Англії програла Італії. Гравець спробував перехитрити Джанлуїджі Доннарумма, але потрапив у штангу.

Раніше Фокус повідомляв, що відбувся перший топтрансфер липня: "Манчестер Юнайтед" купив зірку дортмундської "Боруссії" Джейдона Санчо.

У фінансовому звіті про перехід повідомляється, що сума трансферу складе 85 мільйонів євро. Також можливі бонуси для німецького клубу в разі перепродажу гравця та успішного виступу за англійський гранд.

Санчо підписав пʼятирічний контракт із "Манчестер Юнайтед" і зароблятиме понад 250 тисяч фунтів на тиждень разом із бонусами. Зазначимо, що спеціалізований портал Transfermarkt.com оцінює футболіста в 100 мільйонів євро.

У складі "Боруссії" Джейдон Санчо провів 137 матчів, забив 50 мʼячів і віддав 64 результативні передачі. За дортмундський клуб англійський футболіст виступав із 2017 року: тоді він перебрався до Німеччини з юнацької команди "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, легенда збірної Франції Франк Рібері відмовився продовжувати контракт із клубом, отримавши статус вільного агента.