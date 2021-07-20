Пропавшего перед Олимпиадой в Токио штангиста из Уганды нашла полиция

Спортсмен не хотел возвращаться на Родину после завершения турнира и пропал сразу после перелета в Японию.

Угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко, который пропал без вести в Японии после прилета на Олимпиаду, найден полицией в префектуре Миэ, сообщает агентство Kyodo.

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Также агентство сообщает, что спортсмена идентифицировали по камерам наблюдения, когда он садился в поезд из Нагои.

Перед побегом штангист Джулиус Сэкитолеко, как выяснилось, оставил записку, в которой рассказал причины своего исчезновения.

"Я хочу работать в Японии", – написал угандийский спортсмен в записке, которую нашли в номере отеля.

Также штангист признался, что не хочет возвращаться в Уганду, поскольку там тяжелая жизнь, и попросил членов делегации Уганды вернуть его вещи жене, когда делегация вернется в родную страну.

20-летний олимпиец утром 16 июля купил билеты на поезд в Нагою, спортсмена уже не было в номере, когда он должен был сдать обязательный тест на коронавирус.

Фокус сообщал, что спортсмен из Уганды пропал без вести на Олимпиаде в Токио. До этого у двух угандийских спортсменов, прибывших в Японию для участия в Олимпийских играх одними из первых, был обнаружен коронавирус.

17 июля стало известно, что в олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса. До этого случаи коронавируса уже были зафиксированы в делегациях Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но все они были обнаружены или в аэропорту, или в местах предварительного размещения сборных.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации.