Зниклого перед Олімпіадою в Токіо штангіста з Уганди знайшла поліція

Спортсмен не хотів повертатися на Батьківщину після завершення турніру і зник відразу після перельоту до Японії.

Угандійський важкоатлет Джуліус Секітолеко, який зник безвісти в Японії після прильоту на Олімпіаду, знайдений поліцією в префектурі Міє, повідомляє агентство Kyodo.

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Також агентство повідомляє, що спортсмена ідентифікували за допомогою камер спостереження, коли він сідав у поїзд з Нагої.

Перед втечею штангіст Джуліус Секітолеко, як зʼясувалося, залишив записку, в якій розповів причини свого зникнення.

"Я хочу працювати в Японії", — написав угандійський спортсмен у записці, яку знайшли в номері готелю.

Також штангіст зізнався, що не хоче повертатися в Уганду, оскільки там важке життя, і попросив членів делегації Уганди повернути його речі дружині, коли делегація повернеться в рідну країну.

20-річний олімпієць вранці 16 липня купив квитки на поїзд у Нагою, спортсмена вже не було в номері, коли він повинен був здати обовʼязковий тест на коронавірус.

Фокус повідомляв, що спортсмен з Уганди зник безвісти на Олімпіаді в Токіо. До цього у двох угандійських спортсменів, які прибули в Японію для участі в Олімпійських іграх одними з перших, був зафіксований коронавірус.

17 липня стало відомо, що в олімпійському селищі в Токіо зафіксований перший випадок коронавірусу. До цього випадки коронавірусу вже були зафіксовані в делегаціях Ізраїлю, Уганди, Сербії, Нігерії та Росії, але всі вони були виявлені або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію змагання перенесли на рік, тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

З 12 липня через погіршення епідемічної ситуації в Токіо знову набув чинності режим надзвичайної ситуації.