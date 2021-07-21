Восемь новых случаев коронавируса на Олимпиаде: чилийскую спортсменку отстранили от участия

Среди спортсменов, находящихся в олимпийской деревне, новых случаев коронавируса нет.

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на летних Олимпийских играх в Токио, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

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Одним из заболевших является спортсмен, который не проживает в олимпийской деревне. Шесть случаев выявлено среди японских рабочих и еще один – у иностранца, связанного с организацией Олимпийских игр.

Однако Олимпийский комитет Чили объявил, что их спортсменка тхэквондистка Фернанда Агирре сдала положительный тест и не будет выступать на Олимпийских играх.

Таким образом, Агирре стала первой спортсменкой, отстраненной от участия на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса.

Агирре чувствует себя хорошо, но не сможет выступить на Олимпиаде, поскольку должна пройти десятидневный карантин, во время которого запрещено тренироваться.

Ранее Фокус рассказывал, сколько украинские спортсмены получат за медали на Олимпиаде.

Мы сообщали, что спортсмен из Уганды пропал без вести на Олимпиаде в Токио. До этого у двух угандийских спортсменов, прибывших в Японию для участия в Олимпийских играх одними из первых, был обнаружен коронавирус.

17 июля стало известно, что в олимпийской деревне в Токио зафиксирован первый случай коронавируса. До этого случаи коронавируса уже были зафиксированы в делегациях Израиля, Уганды, Сербии, Нигерии и России, но все они были обнаружены или в аэропорту, или в местах предварительного размещения сборных.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации в Токио снова вступил в силу режим чрезвычайной ситуации.