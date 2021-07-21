Вісім нових випадків коронавірусу на Олімпіаді: чилійську спортсменку відсторонили від участі

Серед спортсменів, які перебувають в олімпійському селищі, нових випадків коронавірусу немає.

Вісім нових випадків зараження коронавірусом зафіксовані на літніх Олімпійських іграх у Токіо, повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету.

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Одним із захворілих є спортсмен, який не проживає в олімпійському селі. Шість випадків зафіксовані серед японських робітників і ще один — в іноземця, повʼязаного з організацією Олімпійських ігор.

Однак Олімпійський комітет Чилі оголосив, що їхня спортсменка тхеквондістка Фернанда Агірре здала позитивний тест і не виступатиме на Олімпійських іграх.

Так, Агірре стала першою спортсменкою, відстороненою від участі на Олімпіаді в Токіо через коронавірус.

Агірре почувається добре, але не зможе виступити на Олімпіаді, оскільки повинна пройти десятиденний карантин, під час якого заборонено тренуватися.

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Ми повідомляли, що спортсмен з Уганди зник безвісти на Олімпіаді в Токіо. До цього у двох угандійських спортсменів, які прибули в Японію для участі в Олімпійських іграх одними з перших, був зафіксований коронавірус.

17 липня стало відомо, що в олімпійському селищі в Токіо зафіксований перший випадок коронавірусу. До цього випадки коронавірусу вже були зафіксовані в делегаціях Ізраїлю, Уганди, Сербії, Нігерії та Росії, але всі вони були зафіксовані або в аеропорту, або в місцях попереднього розміщення збірних.

Нагадаємо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року, але через пандемію змагання перенесли на рік, тепер вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

З 12 липня через погіршення епідемічної ситуації в Токіо знову набув чинності режим надзвичайної ситуації.